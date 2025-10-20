Підтверджено версію самогубства 32-річного блогера Костянтина Ганіча (Кості Кудо) у салоні його авто Lamborghini в Оболонському районі вранці 11 жовтня.

Про це повідомляє Поліція Києва після аналізу з камер відеоспостереження.

Костянтин Ганіч – причина самогубства

Як зазначається, поліцейські продовжують розслідування у справі загибелі підприємця, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову знайшли в Києві.

Зараз дивляться

Поліція повідомила, що під час слідчих дій і аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що Костянтин Ганіч скоїв самогубство.

Як стало відомо, напередодні блогер повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Зокрема, уночі напередодні Костянтин Ганіч припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, після чого здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою Самогубство. Наразі триває досудове розслідування.

Про смерть 32-річного криптоблогера Костянтина Ганіча стало відомо вранці у суботу, 11 жовтня. Його тіло виявили в салоні автомобіля із вогнепальним пораненням в голову.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.