Тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в салоне его автомобиля утром, 11 октября, в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщила полиция Киева.

Смерть блогера в Оболонском районе Киева: что известно

Предварительно установлено, что погибший был предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой.

Накануне события мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил прощальное сообщение.

Рядом с телом находилось зарегистрированное на него оружие.

По факту происшествия начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «самоубийство».

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители проверяют все возможные версии, включая финансовую деятельность погибшего и его контакты в сфере криптовалют.

Фото: Полиция Киева

