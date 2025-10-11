В Киеве в авто нашли тело блогера с ранением в голову
Тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в салоне его автомобиля утром, 11 октября, в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщила полиция Киева.
Смерть блогера в Оболонском районе Киева: что известно
Предварительно установлено, что погибший был предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой.
Накануне события мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил прощальное сообщение.
Рядом с телом находилось зарегистрированное на него оружие.
По факту происшествия начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «самоубийство».
В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Правоохранители проверяют все возможные версии, включая финансовую деятельность погибшего и его контакты в сфере криптовалют.
Фото: Полиция Киева