В результате ночной атаки РФ 22 октября погибли шесть человек, в том числе двое детей. Известно о 17 пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что это еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны.

Ночная атака на Украину 22 октября: реакция Зеленского

По словам главы государства, под ударами оказались обычные города, в основном украинская энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Зафиксированы пожары в Запорожье и попадания в дома в Киеве.

В результате ночной атаки 22 октября пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

– На данный момент известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким, – написал он.

Зеленский добавил, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не испытывают критических проблем.

Он убежден, что это можно обеспечить только санкциями, дальнобойностью и скоординированной дипломатией всех партнеров.

Президент подчеркнул, что уже пришло время принять сильный санкционный пакет Евросоюза. Также Украина рассчитывает на сильные санкционные шаги США, G7 и всех, кто стремится к миру.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

