Российские военные убили мирных жителей села Звановка Бахмутского района Донецкой области.

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Расстрел гражданских в селе Звановка: что известно

По данным следствия, событие произошло 20 октября.

В этот день супруги вместе со взрослым сыном прятались в подвале своего частного дома, а младший сын пошел к соседям за водой.

Вскоре в укрытие ворвались российские оккупанты, которые начали допрашивать семью о местонахождении украинских военных.

Не получив ответа, они покинули помещение, но один из солдат вернулся и открыл огонь по безоружным людям.

57-летняя женщина выжила, но, придя в себя, обнаружила мужа и старшего сына мертвыми.

Она бросилась к соседям, где нашла тело младшего сына рядом с убитыми хозяевами — 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.

В результате расстрела погибли пять мирных жителей: мужчина, двое сыновей потерпевшей и их соседи.

Несмотря на тяжелое ранение челюсти, пострадавшая смогла выбраться на подконтрольную Украине территорию, где ей оказали медицинскую помощь.

Ее показания стали ключевыми в фиксации этого преступления.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и личности военных РФ, причастных к убийству.

