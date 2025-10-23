Оккупанты расстреляли мирных жителей в Звановке под Соледаром: погибли пять человек
Российские военные убили мирных жителей села Звановка Бахмутского района Донецкой области.
Об этом 23 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Расстрел гражданских в селе Звановка: что известно
По данным следствия, событие произошло 20 октября.
В этот день супруги вместе со взрослым сыном прятались в подвале своего частного дома, а младший сын пошел к соседям за водой.
Вскоре в укрытие ворвались российские оккупанты, которые начали допрашивать семью о местонахождении украинских военных.
Не получив ответа, они покинули помещение, но один из солдат вернулся и открыл огонь по безоружным людям.
57-летняя женщина выжила, но, придя в себя, обнаружила мужа и старшего сына мертвыми.
Она бросилась к соседям, где нашла тело младшего сына рядом с убитыми хозяевами — 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.
В результате расстрела погибли пять мирных жителей: мужчина, двое сыновей потерпевшей и их соседи.
Несмотря на тяжелое ранение челюсти, пострадавшая смогла выбраться на подконтрольную Украине территорию, где ей оказали медицинскую помощь.
Ее показания стали ключевыми в фиксации этого преступления.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и личности военных РФ, причастных к убийству.