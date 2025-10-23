Російські військові вбили мирних мешканців села Званівка Бахмутського району Донецької області.

Про це 23 жовтня повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

Розстріл цивільних у селі Званівка: що відомо

За даними слідства, подія сталася 20 жовтня.

Зараз дивляться

У цей день подружжя разом із дорослим сином переховувалося у підвалі свого приватного будинку, водночас молодший син пішов до сусідів по воду.

Невдовзі до сховища увірвалися російські окупанти, які почали допитувати родину про місця розташування українських військових.

Не отримавши відповіді, вони залишили приміщення, але один із солдатів повернувся й відкрив вогонь по беззбройних людях.

57-річна жінка вижила, але, прийшовши до тями, виявила чоловіка та старшого сина мертвими.

Вона кинулася до сусідів, де знайшла тіло молодшого сина поруч із убитими господарями — 62-річною жінкою та її 30-річним сином.

Унаслідок розстрілу загинули п’ятеро мирних мешканців: чоловік, двоє синів потерпілої та їхні сусіди.

Попри тяжке поранення щелепи, постраждала змогла вибратися на підконтрольну Україні територію, де їй надали медичну допомогу.

Її свідчення стали ключовими у фіксації цього злочину.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії та особи військових РФ, причетних до вбивства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.