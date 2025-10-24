Взрывы в Харькове: РФ сбросила 4 КАБа, пострадало предприятие, есть раненые
Взрывы в Харькове 24 октября прогремели, когда враг атаковал город КАБами. Всего в городе зафиксировано четыре попадания.
Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Харьковский городской глава Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 24 октября: что известно
Первые взрывы в Харькове прогремели около 11:03, вторые — еще через 15 минут.
По предварительной информации, российская армия ударила КАБами по Индустриальному району города.
Повреждено гражданское предприятие. Также повреждено автомобиль. На месте попадания возник пожар.
На данный момент известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди.
До отбоя тревоги Синегубов призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
Напомним, что в ночь на 24 октября враг атаковал территорию Украины 128 беспилотниками разных типов.
Зафиксировано попадание в 47 локациях в 10 областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.