Вибухи в Харкові 24 жовтня прогриміли, коли ворог атакував місто КАБами. Загалом у місті зафіксовано чотири влучання.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 24 жовтня: що відомо

За попередньою інформацією, російська армія вдарила чотирма КАБами по Індустріальному району міста.

Одне влучання прийшлося по автобазі – пошкоджені понад 20 машин.

Друге – по цивільному підприємству.

На місці влучання виникла пожежа.

Постраждали троє людей, серед яких одну ушпиталили.

Терехов наголосив, що під завалами можуть знаходиться люди.

До відбою тривоги Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 жовтня ворог атакував територію України 128 безпілотниками різних типів.

Зафіксовано влучання на 47 локаціях у 10 областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

