Вибухи в Харкові: РФ скинула 4 КАБи, постраждало підприємство, є поранені
Вибухи в Харкові 24 жовтня прогриміли, коли ворог атакував місто КАБами. Загалом у місті зафіксовано чотири влучання.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 24 жовтня: що відомо
За попередньою інформацією, російська армія вдарила чотирма КАБами по Індустріальному району міста.
Одне влучання прийшлося по автобазі – пошкоджені понад 20 машин.
Друге – по цивільному підприємству.
На місці влучання виникла пожежа.
Постраждали троє людей, серед яких одну ушпиталили.
Терехов наголосив, що під завалами можуть знаходиться люди.
До відбою тривоги Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 жовтня ворог атакував територію України 128 безпілотниками різних типів.
Зафіксовано влучання на 47 локаціях у 10 областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.