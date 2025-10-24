Ночная атака на Украину 24 октября: сколько из 128 дронов сбила ПВО
В ночь на 24 октября (с 19:00 23 октября) армия РФ атаковала Украину 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Около 90 из них – Шахеды.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 24 октября: что известно
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.
В частности, в ночь на 24 октября прогремели взрывы в Кировоградской области.
Там враг атаковал объекты критической инфраструктуры Новоукраинского района: повреждена железнодорожная инфраструктура, без света остались 19 населенных пунктов, пострадавших нет.
Пожары оперативно ликвидированы, движение восстановлено на обоих путях. Четыре пассажирских поезда задерживаются более чем на два часа.
Как отметили в Воздушных силах, атака продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг