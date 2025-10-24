В ночь на 24 октября (с 19:00 23 октября) армия РФ атаковала Украину 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Около 90 из них – Шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 октября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.

В частности, в ночь на 24 октября прогремели взрывы в Кировоградской области.

Там враг атаковал объекты критической инфраструктуры Новоукраинского района: повреждена железнодорожная инфраструктура, без света остались 19 населенных пунктов, пострадавших нет.

Пожары оперативно ликвидированы, движение восстановлено на обоих путях. Четыре пассажирских поезда задерживаются более чем на два часа.

Как отметили в Воздушных силах, атака продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

