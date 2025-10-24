Ночью 24 октября российские войска продолжили обстреливать Украину.

В частности, в Херсоне дрон попал в дом. В Кировоградской области под ударами оказалась критическая инфраструктура Новоукраинского района.

Между тем в Белом доме заявили, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в будущем возможна.

Лидеры Евросоюза подтвердили финансовую поддержку Украины на 2026–2027 годы, но убрали из выводов Евросовета пункт об использовании замороженных активов РФ.

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о продлении помощи Украине, а государственные компании Китая приостановили морские закупки российской нефти после санкций США.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 24 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Херсоне

Около полуночи прогремела серия мощных взрывов в Херсоне.

По сообщению городской военной администрации, город атаковали ударные дроны типа Шахед.

Один из беспилотников попал в многоэтажку в Днепровском районе.

Взрыв вызвал пожар.

По предварительным данным, в результате ночных и утренних взрывов в Херсоне пострадали три человека — 80-летняя женщина, 52-летний и 59-летний мужчины.

Взрывы в Кировоградской области

Также ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры Кировоградщины, в частности в Новоукраинском районе.

По информации областных властей, погибших нет, но зафиксированы повреждения энергетических и железнодорожных объектов.

Без электроснабжения остались 19 населенных пунктов.

Пожары, вспыхнувшие после ударов, удалось оперативно ликвидировать.

На поврежденном участке железной дороги восстановлено движение, однако задержки составили более двух часов.

Задержались четыре пассажирских поезда:

№51/52 Одесса — Запорожье

№127/128 Львов — Запорожье

№7/8 Харьков — Одесса

№53/54 Днепр — Одесса

Ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению энергоснабжения и инфраструктуры.

Встреча Трампа и Путина может состояться

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что полностью не следует исключать возможности встречи Трампа с Путиным в будущем.

– Президент и вся администрация надеются, что однажды она может состояться. Но мы хотим убедиться, что она даст положительные результаты и что президент эффективно использует свое время, – сказала она.

По ее словам, прошлое решение об отмене встречи не связано только с разговором между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

– Президент хочет видеть действия, а не разговоры, – подчеркнула Левитт.

Она добавила, что Трампа вдохновляет успех мирного соглашения на Ближнем Востоке, поэтому он стремится достичь результата и в вопросе завершения войны в Украине.

ЕС обязался финансово поддерживать Украину

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз обязуется финансово поддерживать Украину в течение 2026–2027 годов.

– ЕС стремится удовлетворить насущные финансовые потребности Украины, включая поддержку ее военных и оборонных усилий. Россия должна немедленно прекратить войну, – отметил Кошта.

По информации SkyNews, Евросоюз обеспечит финансовые потребности Украины на следующие два года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за принятие 19-го пакета санкций и отметил, что Украина уже начала работать с партнерами над следующим, чтобы Россия понесла реальные экономические потери.

– Сильные экономические и дальнобойные санкции – это ключ к окончанию этой войны, – подытожил Зеленский.

В выводах Евросовета убрали упоминание об использовании активов РФ

После саммита 23 октября лидеры ЕС внесли изменения в выводы Европейского совета, удалив пункт об использовании замороженных активов России для финансирования Украины.

В финальной версии документа указано, что ЕС «обязуется обеспечить финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы» и призывает Еврокомиссию подготовить варианты поддержки.

Решение о возможном использовании активов РФ перенесено на обсуждение в декабре.

На этом настаивала Бельгия, которая владеет наибольшей долей замороженных российских активов в Европе.

Китай приостановил морские закупки российской нефти

Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая – Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil – временно приостановили морские закупки российской нефти после введения США санкций против Роснефти и Лукойла.

Как пишет Reuters, Китай ежедневно импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти, но госкомпании пока оценивают риски от новых ограничений.

Независимые НПЗ также могут сократить объемы закупок.

Евросовет осудил поддержку войны России третьими странами

Европейский совет принял заявление, в котором осудил военную поддержку России со стороны Ирана, Беларуси и КНДР и призвал немедленно прекратить любую помощь агрессору.

– Европейский совет подтверждает твердую приверженность обеспечению полной ответственности за военные преступления, совершенные в связи с агрессией России против Украины, – говорится в документе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

