Два российских военных самолета СУ-30 и Ил-78 вечером 23 октября нарушили воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Литвы.

Военные самолеты РФ вошли в воздушное пространство Литвы

— Вооруженные силы Литвы сообщают, что сегодня вечером ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы в районе Кибарты. Российский самолет СУ-30 и самолет-заправщик Ил-78 залетели на литовскую территорию примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы примерно через 18 секунд, – отметили в ведомстве.

По данным министерства, два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были подняты по тревоге и вылетели на место нарушения.

Истребители продолжают воздушное патрулирование.

— Реакция Литвы и членов Альянса была быстрой… Литва остается сильной и готовой. Каждый сантиметр нашей страны защищен и будет защищен в случае необходимости, – говорится в сообщении Минобороны.

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил действия России, назвав их “вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы”.

— Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейской противовоздушной обороны, — отметил Науседа в посте в сети X.

В МИД Литвы сообщили, что временный поверенный в делах России был вызван для выражения официального протеста.

— Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, уважать международное право и границы соседних государств, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Литва обратилась к НАТО с просьбой усилить противовоздушную оборону страны на фоне нарушений их воздушного пространства российскими дронами.

