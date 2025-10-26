В Харькове прогремели взрывы днем в воскресенье, 26 октября. Предварительно, удар нанесен вражеским беспилотником.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Взрывы в Харькове 26 октября: что известно

– Предварительно по городу нанесен удар вражеским беспилотником. Подробности выясняем, – написал позже Терехов.

Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеских БПЛА на северо-западе от Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

