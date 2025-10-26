У Харкові пролунали вибухи вдень у неділю, 26 жовтня. Попередньо, удар завдано ворожим безпілотником.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Харкові 26 жовтня: що відомо

– Попередньо по місту завдано удар ворожим безпілотником. Подробиці з’ясовуємо, – написав згодом Терехов.

Перед вибухами у Харкові Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих БпЛА на північному заході від Харкова.

Зараз дивляться

Напередодні Харків також зазнав атаки дронів – армія РФ атакувала місто двома FPV-дронами, носієм яких був безпілотник Молнія.

Один влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, а інший влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій, безпілотник Молнія, впав на дах гуртожитку в Київському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.