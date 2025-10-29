Взрывы в Чернигове сегодня прогремели, когда враг атаковал город Шахедом.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 29 октября: что известно

По данным Брижинского, враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова.

Все последствия атаки пока выясняются. Какой именно объект критической инфраструктуры пострадал, пока неизвестно.

По предварительной информации, во время взрывов в Чернигове 29 октября люди не пострадали.

На месте работают специальные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия удара российского беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

