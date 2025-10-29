Взрывы в Чернигове: Россия атаковала объект критической инфраструктуры
Взрывы в Чернигове сегодня прогремели, когда враг атаковал город Шахедом.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 29 октября: что известно
По данным Брижинского, враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова.
Все последствия атаки пока выясняются. Какой именно объект критической инфраструктуры пострадал, пока неизвестно.
По предварительной информации, во время взрывов в Чернигове 29 октября люди не пострадали.
На месте работают специальные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия удара российского беспилотника.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.