Вибухи у Чернігові сьогодні прогриміли, коли ворог атакував місто Шахедом.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи в Чернігові 29 жовтня: що відомо

За даними Брижинського, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.

Всі наслідки атаки наразі з’ясовуються. Який саме об’єкт критичної інфраструктури постраждав, наразі невідомо.

За попередньою інформацією під час вибухів в у Чернігові 29 жовтня люди не постраждали.

На місці працюють спеціальні служби, які оцінюють масштаби пошкоджень та ліквідують наслідки удару російського безпілотника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

