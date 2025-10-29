Вибухи в Чернігові: Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури
Вибухи у Чернігові сьогодні прогриміли, коли ворог атакував місто Шахедом.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Вибухи в Чернігові 29 жовтня: що відомо
За даними Брижинського, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.
Всі наслідки атаки наразі з’ясовуються. Який саме об’єкт критичної інфраструктури постраждав, наразі невідомо.
За попередньою інформацією під час вибухів в у Чернігові 29 жовтня люди не постраждали.
На місці працюють спеціальні служби, які оцінюють масштаби пошкоджень та ліквідують наслідки удару російського безпілотника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.