Взрывы в Одесской области: из-за ночной атаки часть жителей осталась без света, есть пострадавшие
Взрывы в Одесской области прогремели в ночь на 29 октября, когда враг массово атаковал гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесской области 29 октября: что известно
По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения объектов энергетики и транспорта.
В результате взрывов в Одесской области сегодня пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Также возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Часть жителей региона осталась без света.
Как отметили в ОВА, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а критическая инфраструктура работает на генераторах.
Правоохранители документируют взрывы в Одесской области как очередное военное преступление РФ против гражданского населения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер