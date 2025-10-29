Взрывы в Одесской области прогремели в ночь на 29 октября, когда враг массово атаковал гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области 29 октября: что известно

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения объектов энергетики и транспорта.

В результате взрывов в Одесской области сегодня пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Часть жителей региона осталась без света.

Как отметили в ОВА, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а критическая инфраструктура работает на генераторах.

Правоохранители документируют взрывы в Одесской области как очередное военное преступление РФ против гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

