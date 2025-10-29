Вибухи в Одеській області прогриміли у ніч проти 29 жовтня, коли ворог масово атакував цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одеській області 29 жовтня: що відомо

За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетики та транспорту.

Внаслідок вибухів в Одеській області сьогодні постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Частина мешканців регіону залишилася без світла.

Як зазначили в ОВА, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а критична інфраструктура працює на генераторах.

Правоохоронці документують вибухи в Одеській області як черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

