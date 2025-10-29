Вибухи в Одеській області: через нічну атаку частина мешканців без світла, є постраждала
Вибухи в Одеській області прогриміли у ніч проти 29 жовтня, коли ворог масово атакував цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вибухи в Одеській області 29 жовтня: що відомо
За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетики та транспорту.
Внаслідок вибухів в Одеській області сьогодні постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу.
Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Частина мешканців регіону залишилася без світла.
Як зазначили в ОВА, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а критична інфраструктура працює на генераторах.
Правоохоронці документують вибухи в Одеській області як черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Кіпер