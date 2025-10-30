В Кременчуге Полтавской области двое представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получили огнестрельные ранения.

Стрельба в Кременчугском ТЦК 30 октября

Как сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, 30 октября около 16:00 полиция сопроводила к сборному пункту Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина.

— Во время оформления документов и обязательного досмотра в ответ на вопрос сотрудника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно, переоборудованный из травматического ТТ) и совершил несколько выстрелов, — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что в результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения голени во время исполнения служебных обязанностей.

По последней информации, сотрудники ТЦК и СП находятся в больнице. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Мужчину, который стрелял в Кременчугском районном ТЦК, задержала полиция. В настоящее время ведутся следственные действия.

