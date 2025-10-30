В четверг, 30 октября, в Хмельницком и области будет действовать график почасовых отключений.

Об этом сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Отключение света в Хмельницком и области: что известно

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго 30 октября 2025 года в Хмельницкой области будет действовать график почасовых отключений:

Сейчас смотрят

с 15:00 до 16:00 – 3 очередь (подчерги 3.1., 3.2.);

с 16:00 до 19:00 – одновременно две очереди – 3 (подчерги 3.1., 3.2.) и 4 (подчерги 4.1., 4.2.);

с 19:00 до 22:00 – 5 очередь (подчерги 5.1., 5.2.).

Узнать время возобновления распределения электроэнергии можно, воспользовавшись чат-ботами Viber, Telegram или разделами Отключения по адресу и Актуальные отключения.

Получить информацию об отключении света и возобновлении электроснабжения также можно в сервисе Проверить очередь и чат-ботах.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться. Необходимо следить за сообщениями на официальных ресурсах АО Хмельницкоблэнерго:

Telegram и WhatsApp каналах;

Instagram и Facebook страницах.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру утром были введены аварийные отключения электроэнергии.

В 15:00 в Укрэнерго сообщили о вынужденном возвращении к графикам почасовых отключений во всех регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Отключения продлятся с 15:00 до 22:00. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

Время и объем применения ограничений могут измениться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.