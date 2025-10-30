Вночі 30 жовтня Росія вчергове атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Про це повідомляють у компанії ДТЕК.

Удари по ТЕС в регіонах

Сьогодні вночі росіяни атакували Україні ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Внаслідок ударів серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС. Фахівці працюють над усуненням наслідків атак.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії ДТЕК за жовтень.

Всього з початку повномасштабної війни російські окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 210 разів.

Вночі лунали вибухи на Вінниччині, а саме в Ладижині, де стоїть Ладижинська ТЕС. Міський голова Олександр Коломієць повідомив, що у місті фіксуються проблеми з опаленням, водопостачанням та світлом. Також є пошкодження житлової інфраструктури.

Також росіяни масовано атакували Івано-Франківську область – лунали вибухи у Бурштині. На стратегічному перетині ліній електропередач розташована Бурштинська теплова електростанція.

На Львівщині під час ворожої атаки пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури. В області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року РФ атакувала Бурштин, де після ударів були перебої з електрикою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

