Взрывы в Краматорске: утренний удар Искандером повредил жилые дома
Взрывы в Краматорске прогремели 30 октября около 04:00, когда враг нанес удар по городу ракетой Искандер.
Об этом сообщил Краматорский городской совет в Facebook.
Взрывы в Краматорске 30 октября: что известно
Попадание произошло по открытой местности в одном из микрорайонов города.
В результате взрывов в Краматорске сегодня повреждены частные и многоквартирные дома.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На месте работают все соответствующие службы, устанавливают окончательные объемы повреждений.
Удар по Краматорску произошел во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину 30 октября.
Враг атаковал страну ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне начали атаку дронами еще с вечера 29 октября.
После полуночи группы вражеских беспилотников фиксировались в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
После 03:00 ночи враг атаковал Сумскую область управляемыми авиабомбами.
Около 04:00 зафиксировали угрозу применения баллистического вооружения из Крыма, через несколько минут обнаружили скоростные цели на Запорожье.
В результате взрывов в Запорожье пострадали 15 человек, среди которых шестеро — дети.
Фото: Краматорский городской совет