Взрывы в Краматорске прогремели 30 октября около 04:00, когда враг нанес удар по городу ракетой Искандер.

Об этом сообщил Краматорский городской совет в Facebook.

Взрывы в Краматорске 30 октября: что известно

Попадание произошло по открытой местности в одном из микрорайонов города.

В результате взрывов в Краматорске сегодня повреждены частные и многоквартирные дома.

Информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают все соответствующие службы, устанавливают окончательные объемы повреждений.

Удар по Краматорску произошел во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину 30 октября.

Враг атаковал страну ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне начали атаку дронами еще с вечера 29 октября.

После полуночи группы вражеских беспилотников фиксировались в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

После 03:00 ночи враг атаковал Сумскую область управляемыми авиабомбами.

Около 04:00 зафиксировали угрозу применения баллистического вооружения из Крыма, через несколько минут обнаружили скоростные цели на Запорожье.

В результате взрывов в Запорожье пострадали 15 человек, среди которых шестеро — дети.

Фото: Краматорский городской совет

