Враг нанес массированные удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины, что привело к разрушению жилых домов, объектов критической инфраструктуры и ранению мирных жителей.

В Запорожье и Киевской области враг нанес удары по гражданским объектам, в США возобновляют испытания ядерного оружия, а компания Nvidia стала первой в мире с капитализацией $5 трлн.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 30 октября — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Запорожье

Ночью 30 октября прогремели мощные взрывы в Запорожье, которые продолжались несколько часов.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистической атаки, после чего в городе прогремела серия взрывов.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг попал в общежитие, где разрушено несколько этажей здания.

Также произошло несколько возгораний в жилой застройке, повреждены объекты инфраструктуры.

В результате взрывов в Запорожье пострадали 15 человек, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Взрывы в Киевской области

Под ударом врага этой ночью также оказались населенные пункты Киевской области, в частности Борисполь.

В результате взрывов в Борисполе пострадала 36-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами лица и рук.

Пожар, возникший в результате обстрела, уничтожил частный дом. Кроме того, в городе повреждены два многоэтажных дома и шесть автомобилей.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: ключевые договоренности

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином «на 12 баллов из 10» и заявил о достижении ряда важных договоренностей.

Главные итоги встречи лидеров США и Китая:

Относительно Украины: Трамп сообщил, что «очень серьезно» обсудил с Си Цзиньпином войну России в Украине. Лидеры договорились работать вместе, чтобы завершить конфликт.

Трамп сообщил, что «очень серьезно» обсудил с Си Цзиньпином войну России в Украине. Лидеры договорились работать вместе, чтобы завершить конфликт. Торговое соглашение: стороны достигли годового торгового соглашения, которое планируют ежегодно пересматривать. Договоренности касаются торговли соевыми бобами, тарифов на фентанил и поставок редкоземельных элементов. Китай должен отменить некоторые экспортные ограничения на редкоземельные ресурсы.

Стоит отметить, что ни США, ни Китай до сих пор не обнародовали официальных заявлений с подробным описанием достигнутых договоренностей.

Отдельно Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США впервые с 1992 года, мотивируя это тем, что другие страны продолжают их проводить.

В то же время президент поддержал идею денуклеаризации в сотрудничестве с Россией и Китаем.

Nvidia стала первой компанией с капитализацией $5 трлн

Компания Nvidia стала первой в истории публичной компанией, чья рыночная стоимость превысила $5 трлн. Акции выросли на 5,3% — до $211,63.

Стремительный рост связывают с новыми соглашениями с Samsung, Hyundai Motor и Nokia, а также с расширением в сфере искусственного интеллекта.

— Рынок верит, что искусственный интеллект станет трансформационным, — отметил стратег Truist Advisory Services Кит Лернер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 345 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.