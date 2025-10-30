Вибухи у Краматорську прогриміли 30 жовтня близько 04:00, коли ворог вдарив по місту Іскандером.

Про це повідомила Краматорська міська рада у Facebook.

Вибухи у Краматорську 30 жовтня: що відомо

Влучання відбулося по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста.

Зараз дивляться

Внаслідок вибухів у Краматорську сьогодні пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють всі відповідні служби, встановлюють остаточні обсяги пошкоджень.

Удар по Краматорську стався під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну 30 жовтня.

Ворог атакував країну ударними дронами, крилатими ракетами та балістичним озброєнням.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни почали атаку дронами ще з вечора 29 жовтня.

Після опівночі групи ворожих безпілотників фіксувалися у Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

Після 03:00 ночі ворог атакував Сумщину керованими авіабомбами.

Близько 04:00 зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, за кілька хвилин виявили швидкісні цілі на Запоріжжі.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі постраждали 15 людей, серед яких шестеро – діти.

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.