Взрывы в Сумах прогремели вечером 30 октября. Город подвергся атаке российских дронов. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском районе, пострадали люди.

Взрывы в Сумах 30 октября: какие последствия

Взрывы в Сумах сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

— Сумы – под массированной атакой беспилотников Под ударом – объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе города. Есть пострадавшие. Информация уточняется, — говорится в сообщении Сумской ГВА.

По информации местных пабликов, есть попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар.

Мэр Сум Артем Кобзарь добавил, что зафиксировано пять ударов вражескими беспилотниками по городу.

— Взрывы, которые вы слышали в городе — это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие, — написал он.

В 0:15 городской голова сообщил, что враг нанес удар по многоэтажке в Заречном районе города.

На данный момент известно о двух пострадавших — медики оказали им необходимую помощь. Информация о раненых уточняется.

Фото: Артем Кобзар

