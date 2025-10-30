Вибухи в Сумах пролунали ввечері 30 жовтня. Місто перебувало під атакою російських дронів. Є влучання у цивільну інфраструктуру у Ковпаківському районі, постраждали люди.

Вибухи в Сумах 30 жовтня: які наслідки

Вибухи в Сумах сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

– Суми – під масованою атакою безпілотників Під ударом – обʼєкти цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі міста. Є постраждалі. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні Сумської МВА.

За інформацією місцевих пабліків, є влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

Мер Сум Артем Кобзар додав, що ворожі безпілотники нанесли п’ять ударів по місту.

– Вибухи, які ви чули в місті – це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів. За попередньою інформацією, є постраждалі, – написав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

