В Чернигове сооружение телебашни было повреждено в результате удара российских войск по центру города в среду, 29 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Телебашня в Чернигове повреждена после атаки РФ

— В результате удара российских войск по телебашне, нанесенного 29.10.2025 года, в центре Чернигова сооружение получило повреждения, — говорится в сообщении.

В Черниговском городском совете сообщили, что в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Горожан призывают не приближаться к объекту и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

В среду, 29 октября, российские войска атаковали Чернигов ударным дроном Shahed, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Тогда стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова, однако не уточнялось, о каком именно идет речь.

