В части города Сумы и Сумского района временно отсутствует электроснабжение в результате российских атак.

Об этом сообщил глава Сумской военной областной администрации Олег Григоров.

Отключение света в Сумах и районе 1 ноября

По данным ОВА, после вражеских атак в части Сумского района и Сум временно нет света.

Сейчас смотрят

Как отметил Григоров, энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

— Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание, — подчеркнул руководитель ОВА.

Как уточнили в Сумской областной военной администрации, в настоящее время разворачиваются пункты несокрушимости там, где нет света.

По словам Григорова, они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей. Органы местного самоуправления оперативно организуют их работу.

В Сумской ОВА подчеркнули, что все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.