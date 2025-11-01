У частині міста Суми та Сумського району тимчасово відсутнє електропостачання внаслідок російських атак.

Про це повідомив керівник Сумської військової обласної адміністрації Олег Григоров.

Відключення світла у Сумах і районі 1 листопада

За даними ОВА, після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово немає світла.

Зараз дивляться

Як зазначив Григоров, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням постачання електроенергії.

– Лікарні та екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення, – наголосив керівник ОВА.

Як уточнили у Сумській обласній військовій адміністрації, наразі розгортаються пункти незламності там, де немає світла.

За словами Григорова, вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування оперативно організовують їхню роботу.

У Сумській ОВА наголосили, що всі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.