Министерство иностранных дел Украины заявило, что есть основания полагать, что к планированию российских ударов по подстанциям, критически важным для электропитания АЭС, привлечены представители государственной корпорации Росатом.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Заявление МИД о ударах по энергетической инфраструктуре АЭС

Министерство иностранных дел Украины резко осудило новые российские атаки на энергетическую инфраструктуру, от которой зависит безопасное функционирование украинских атомных электростанций.

В заявлении ведомства говорится, что под удары попали подстанции, обеспечивающие стабильное внешнее электропитание АЭС — объекты, находящиеся под постоянным мониторингом экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным Агентства, 30 октября в результате утренних обстрелов было повреждено несколько критически важных подстанций, что создает риски для безопасности ядерных объектов.

Украина, как подчеркнули в МИД, полностью разделяет обеспокоенность, высказанную генеральным директором МАГАТЭ.

В МИД заявили, что характер и последовательность атак, а также точность поражения объектов, которые являются ключевыми для систем внешнего электропитания АЭС, указывают на возможное участие российских энергетических структур, в частности государственной корпорации Росатом.

— Такое участие с использованием специальных технических данных свидетельствует о соучастии в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма и являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД отметило, что целенаправленные удары по гражданским энергетическим объектам, которые непосредственно влияют на безопасную эксплуатацию атомных станций, являются актами ядерного терроризма.

Такие действия противоречат международному гуманитарному праву и нарушают принципы различия и соразмерности.

Кроме того, атаки грубо нарушают «Семь незаменимых принципов» МАГАТЭ, в частности четвертый — об обязательности обеспечения надежного внешнего питания для всех ядерных объектов.

— Призываем партнеров существенно усилить санкционное давление, в частности расширить ограничения против государственной корпорации «Росатом» и аффилированных структур. Необходимо полностью прекратить любое сотрудничество с ними в гражданской ядерной сфере и ввести строгие экспортно-контрольные меры в отношении поставок оборудования и технологий для энергетического сектора РФ, — отметили в МИД.

В Киеве подчеркнули, что удары России по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает стабильную работу АЭС, представляют не только угрозу для Украины, но и потенциальную опасность для всей Европы.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что массированные удары РФ 30 октября повредили несколько подстанций, важных для питания украинских АЭС.

Из-за этого часть станций потеряла внешнее электроснабжение, а на Ровенской АЭС уменьшили мощность двух блоков.

Рафаэль Гросси вновь призвал Россию воздержаться от действий вблизи ядерных объектов.

