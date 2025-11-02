Вибухи на Сумщині пролунали ввечері неділі, 2 листопада. Росіяни завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді. Унаслідок атаки поранено двох жінок.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи на Сумщині 2 листопада: які наслідки

– Ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді, – поінформував Григоров.

За його словами, внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу.

Зафіксовані пошкодження у житловому секторі, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти вдарили керованою авіабомбою по Індустріальному району Харкова.

За попередніми даними, влучання відбулося по відкритій території. Без наслідків та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

