Взрывы в Харькове прогремели вечером 2 ноября. Россияне нанесли по городу удар управляемой авиабомбой, есть попадание в одном районе.

Взрывы в Харькове 2 ноября: какие последствия

Взрывы в Харькове сегодня вечером прогремели во время воздушной тревоги. Было громко в Индустриальном районе.

— Харьков атакован вражеским КАБом — в городе был слышен взрыв, предварительно в Индустриальном районе. Выясняем подробности, — написал мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по Индустриальному району.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 26 октября взрывы в Харькове стали следствием атаки вражеского беспилотника.

Удар пришелся по промзоне Слободского района города. Обошлось без последствий и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

