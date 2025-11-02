Взрывы в Харькове 2 ноября: россияне ударили по городу УАБом
Взрывы в Харькове прогремели вечером 2 ноября. Россияне нанесли по городу удар управляемой авиабомбой, есть попадание в одном районе.
Взрывы в Харькове 2 ноября: какие последствия
Взрывы в Харькове сегодня вечером прогремели во время воздушной тревоги. Было громко в Индустриальном районе.
— Харьков атакован вражеским КАБом — в городе был слышен взрыв, предварительно в Индустриальном районе. Выясняем подробности, — написал мэр города Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по Индустриальному району.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 26 октября взрывы в Харькове стали следствием атаки вражеского беспилотника.
Удар пришелся по промзоне Слободского района города. Обошлось без последствий и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.