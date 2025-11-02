Вибухи в Харкові пролунали ввечері 2 листопада. Росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою, є влучання в одному районі.

Вибухи в Харкові 2 листопада: які наслідки

Вибухи в Харкові сьогодні ввечері пролунали під час повітряної тривоги. Було гучно в Індустріальному районі.

– Харків атакований ворожим КАБом – у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо, – написав мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Індустріальному району.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 26 жовтня вибухи в Харкові стали наслідком атаки ворожого безпілотника. Удар прийшовся по промзоні Слобідського району міста.

Минулося без наслідків та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

