Вибухи в Харкові 2 листопада: росіяни вдарили по місту КАБом
Вибухи в Харкові пролунали ввечері 2 листопада. Росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою, є влучання в одному районі.
Вибухи в Харкові 2 листопада: які наслідки
Вибухи в Харкові сьогодні ввечері пролунали під час повітряної тривоги. Було гучно в Індустріальному районі.
– Харків атакований ворожим КАБом – у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо, – написав мер міста Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Індустріальному району.
За його словами, інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, 26 жовтня вибухи в Харкові стали наслідком атаки ворожого безпілотника. Удар прийшовся по промзоні Слобідського району міста.
Минулося без наслідків та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.