Спецназовцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины провели серию точных ударов по позициям российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

СБУ нанесла удар по вражеским складам и базам

– Спецназ Альфа Службы безопасности Украины осуществил серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях, – говорится в сообщении.

В результате операции были поражены места скопления техники и личного состава противника, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 кг. В СБУ отметили, что это обеспечило высокую эффективность операции.

В СБУ добавили, что и продолжат применять все имеющиеся средства для нейтрализации противника и подчеркнули, что уничтожение сил врага будет осуществлено в любом месте.

Что известно о FP-2

Беспилотник FP-2 является разработкой украинской компании Fire Point.

Это ударный БПЛА класса middle strike, предназначенный для поражения прифронтовых целей и оснащенный боевой частью около 100 кг.

Издание Милитарный отмечает, что FP-2 унаследовал конструкцию дальнобойного FP-1, но предназначен для других задач: дальность полета уменьшена с 1 400 км до примерно 200 км, зато боеприпас увеличен до 105 кг.

Модель доступна в двух вариантах – с автономной системой наведения для ударов по статическим объектам и с возможностью ручного управления по радиоканалу для поражения движущихся целей.

