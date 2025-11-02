Взрывы на Житомирщине 2 ноября: враг нанес удар ракетами Кинжал
Взрывы в Житомирской области прогремели поздно вечером в воскресенье, 2 ноября. Это произошло во время взлета российского истребителя МиГ-31К. Россияне запустили ракеты, предположительно Кинжал.
Взрывы на Житомирщине 2 ноября: какие последствия
По данным мониторинговых сервисов, враг запустил по Житомирской области гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса Кинжал.
Угроза аэробаллистики длилась до отбоя воздушной тревоги.
Позже в Telegram-каналах появилась информация, что по Житомирской области ударили три-четыре Кинжала.
Утром в понедельник Воздушные силы сообщили, что в ночь на 2 ноября россияне атаковали тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой области, четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М с территории временно оккупированного Крыма, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области.
Враг также применил 138 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 80 из них – Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 ПВО была сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал и 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Напомним, вечером 2 ноября прогремели взрывы в Сумской области.
Россияне нанесли ракетный удар по селу в Лебединской общине. В результате атаки ранены две женщины.
Сегодня оккупанты также нанесли удар управляемой авиабомбой по Индустриальному району Харькова.
По предварительным данным, попадание произошло по открытой территории. Без последствий и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.