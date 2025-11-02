Вибухи на Житомирщині пролунали пізно ввечері неділі, 2 листопада. Росіяни запустили три ракети комплексу Кинджал.

Вибухи на Житомирщині 2 листопада: які наслідки

– Загроза балістики з Брянська. Житомирщина під ударом, – написав міський голова Конотопа Артем Семенихин.

Сервіс monitor повідомив, що ворог запустив по Житомирщині три гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу Кинджал.

Загроза аеробалістики триватиме до відбою повітрячної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада пролунали вибухи на Сумщині.

Росіяни завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді. Унаслідок атаки поранено двох жінок.

Сьогодні окупанти також вдарили керованою авіабомбою по Індустріальному району Харкова.

За попередніми даними, влучання відбулося по відкритій території. Без наслідків та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

