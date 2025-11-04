Настоятелю Святогорской Свято-Успенской лавры повторно сообщено о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, а также в героизации ее участников.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и СБУ.

Служба безопасности Украины задокументировала новые факты противоправной деятельности настоятеля одного из монастырей УПЦ МП на прифронтовой территории Донецкой области.

Настоятелю Святогорской лавры повторно сообщено о подозрении

По данным следствия, митрополит публично отрицал преступления российских оккупантов и распространял ложную информацию о Силах обороны Украины.

Как установили правоохранители, весной 2022 года во время богослужения клирик отрицал причастность армии РФ к массированным обстрелам региона, в результате которых было разрушено несколько местных храмов вместе с их насельниками.

Кроме того, священнослужитель оправдывал вооруженную агрессию России и распространял дезинформацию об украинских военных, которые ведут непрерывные бои с оккупантами на Восточном направлении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности уже разоблачала этого же клирика за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Тогда материалы расследования были переданы в суд.

Комплекс оперативных мероприятий проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

