СБУ во второй раз сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП, который отрицал преступления РФ
- СБУ задокументировала новые преступления настоятеля монастыря УПЦ МП в Донецкой области.
- Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 436-2 УК.
- Фигурант взят под стражу, расследование продолжается.
- Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Настоятелю Святогорской Свято-Успенской лавры повторно сообщено о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, а также в героизации ее участников.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и СБУ.
Служба безопасности Украины задокументировала новые факты противоправной деятельности настоятеля одного из монастырей УПЦ МП на прифронтовой территории Донецкой области.
Настоятелю Святогорской лавры повторно сообщено о подозрении
По данным следствия, митрополит публично отрицал преступления российских оккупантов и распространял ложную информацию о Силах обороны Украины.
Как установили правоохранители, весной 2022 года во время богослужения клирик отрицал причастность армии РФ к массированным обстрелам региона, в результате которых было разрушено несколько местных храмов вместе с их насельниками.
Кроме того, священнослужитель оправдывал вооруженную агрессию России и распространял дезинформацию об украинских военных, которые ведут непрерывные бои с оккупантами на Восточном направлении.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников).
Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.
За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Служба безопасности уже разоблачала этого же клирика за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении подразделений Вооруженных сил Украины.
Тогда материалы расследования были переданы в суд.
Комплекс оперативных мероприятий проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.