Настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври повторно повідомлено про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ, а також глорифікації її учасників.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та СБУ.

Служба безпеки України задокументувала нові факти протиправної діяльності настоятеля одного з монастирів УПЦ МП на прифронтовій території Донеччини.

За даними слідства, митрополит публічно заперечував злочини російських окупантів і поширював неправдиву інформацію про Сили оборони України.

Як встановили правоохоронці, навесні 2022 року під час богослужіння клірик заперечував причетність армії РФ до масованих обстрілів регіону, внаслідок яких було зруйновано кілька місцевих храмів разом із їхніми насельниками.

Крім того, священнослужитель виправдовував збройну агресію Росії та поширював дезінформацію про українських військових, які ведуть безперервні бої з окупантами на Східному напрямку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки вже викривала цього ж клірика за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування підрозділів Збройних сил України.

Тоді матеріали розслідування були передані до суду.

Комплекс оперативних заходів проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

