Взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области прогремели ночью 4 ноября, когда враг нанес комбинированный удар по местным общинам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Синельниковском районе 4 ноября: что известно

Враг атаковал ракетой и дронами Николаевскую общину. В результате взрывов произошли пожары, горели кафе и частный дом.

Повреждены 12 частных домов и несколько автомобилей.

На данный момент известно об одной погибшей — это женщина 65 лет.

Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей — 15-летний парень и 5-летняя девочка.

Кроме того, враг нанес удар по Васильковской общине Синельниковского района управляемой авиабомбой.

В результате взрывов повреждены автомобили местных жителей.

Атаки на другие районы Днепропетровской области

Кроме Синельниковского района, с вечера до утра враг наносил удары по Никопольскому району с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерии.

Целились по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам.

В результате взрывов в Никополе пострадали трое работников экстренной медицины — мужчины 52, 51 и 43 лет.

Также поврежден автомобиль скорой помощи.

В Павлоградском районе в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура.

В других общинах области ночь прошла без обстрелов.

По данным Владислава Гайваненко, ночью 4 ноября над Днепропетровской областью уничтожили девять вражеских беспилотников.

Фото: Владислав Гайваненко

