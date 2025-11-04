Взрывы в Синельниковском районе: женщина погибла, среди раненых есть дети
Взрывы в Синельниковском районе Днепропетровской области прогремели ночью 4 ноября, когда враг нанес комбинированный удар по местным общинам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Взрывы в Синельниковском районе 4 ноября: что известно
Враг атаковал ракетой и дронами Николаевскую общину. В результате взрывов произошли пожары, горели кафе и частный дом.
Повреждены 12 частных домов и несколько автомобилей.
На данный момент известно об одной погибшей — это женщина 65 лет.
Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей — 15-летний парень и 5-летняя девочка.
Кроме того, враг нанес удар по Васильковской общине Синельниковского района управляемой авиабомбой.
В результате взрывов повреждены автомобили местных жителей.
Атаки на другие районы Днепропетровской области
Кроме Синельниковского района, с вечера до утра враг наносил удары по Никопольскому району с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерии.
Целились по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам.
В результате взрывов в Никополе пострадали трое работников экстренной медицины — мужчины 52, 51 и 43 лет.
Также поврежден автомобиль скорой помощи.
В Павлоградском районе в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура.
В других общинах области ночь прошла без обстрелов.
По данным Владислава Гайваненко, ночью 4 ноября над Днепропетровской областью уничтожили девять вражеских беспилотников.
Фото: Владислав Гайваненко