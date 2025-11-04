Вибухи у Синельниківському районі Дніпропетровської області прогриміли вночі 4 листопада, коли ворог завдав комбінованого удару по місцевим громадам.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи у Синельниківському районі 4 листопада: що відомо

Ворог атакував ракетою й дронами Миколаївську громаду. Унаслідок вибухів сталися пожежі, горіли кафе та приватний будинок.

Пошкоджені 12 приватних осель і декілька автомобілів.

Наразі відомо про одну загиблу – це жінка 65 років.

Ще восьмеро людей постраждали, серед них двоє дітей — 15-річний хлопець та 5-річна дівчинка.

Крім того, ворог вдарив по Васильківській громаді Синельниківського району керованою авіабомбою.

Там унаслідок вибухів пошкоджено автомобілі місцевих жителів.

Атаки на інші райони Дніпропетровщини

Крім Синельниківського району ворог з вечора до ранку ворог бив по Нікопольському району безпілотниками, РСЗВ та артилерією.

Цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.

Унаслідок вибухів у Нікополі постраждали троє працівників екстреної медицини — чоловіки 52, 51 та 43 років.

Також пошкоджена автівка швидкої допомоги.

У Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

За даними Владислава Гайваненка, вночі 4 листопада над Дніпропетровською областю знищили дев’ять ворожих безпілотників.

Фото: Владислав Гайваненко

