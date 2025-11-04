Вибухи у Синельниківському районі: жінка загинула, серед поранених діти
Вибухи у Синельниківському районі Дніпропетровської області прогриміли вночі 4 листопада, коли ворог завдав комбінованого удару по місцевим громадам.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Вибухи у Синельниківському районі 4 листопада: що відомо
Ворог атакував ракетою й дронами Миколаївську громаду. Унаслідок вибухів сталися пожежі, горіли кафе та приватний будинок.
Пошкоджені 12 приватних осель і декілька автомобілів.
Наразі відомо про одну загиблу – це жінка 65 років.
Ще восьмеро людей постраждали, серед них двоє дітей — 15-річний хлопець та 5-річна дівчинка.
Крім того, ворог вдарив по Васильківській громаді Синельниківського району керованою авіабомбою.
Там унаслідок вибухів пошкоджено автомобілі місцевих жителів.
Атаки на інші райони Дніпропетровщини
Крім Синельниківського району ворог з вечора до ранку ворог бив по Нікопольському району безпілотниками, РСЗВ та артилерією.
Цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.
Унаслідок вибухів у Нікополі постраждали троє працівників екстреної медицини — чоловіки 52, 51 та 43 років.
Також пошкоджена автівка швидкої допомоги.
У Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
За даними Владислава Гайваненка, вночі 4 листопада над Дніпропетровською областю знищили дев’ять ворожих безпілотників.
Фото: Владислав Гайваненко