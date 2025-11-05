ДТП в Киеве: автобус с людьми въехал в электроопору, есть пострадавшие
- В Киеве в Святошинском районе из-за ДТП пострадали 5 человек.
- Маршрутный автобус столкнулся с электроопорой возле автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.
- Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Киеве в Святошинском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате аварии пять человек получили ранения.
ДТП в Святошинском районе Киева 5 ноября: детали
Как сообщает Нацполиция Киева, маршрутный автобус столкнулся с электроопорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию Киева сегодня около 15:30.
– Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина, – говорится в сообщении.
Пока известно, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере 9 человек в возрасте от 19 до 60 лет. Потерпевшие получили телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и ушибов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.
Правоохранители проверили 60-летнего водителя транспортного средства — он был трезв.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
