В Киеве в Святошинском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате аварии пять человек получили ранения.

ДТП в Святошинском районе Киева 5 ноября: детали

Как сообщает Нацполиция Киева, маршрутный автобус столкнулся с электроопорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию Киева сегодня около 15:30.

– Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина, – говорится в сообщении.

Пока известно, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере 9 человек в возрасте от 19 до 60 лет. Потерпевшие получили телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и ушибов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.

Правоохранители проверили 60-летнего водителя транспортного средства — он был трезв.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

К слову, во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли четверо военных.

