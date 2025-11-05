У Києві у Святошинському районі сталася ДТП за участі маршрутного автобусу. У результаті аварії п’ятеро людей отримали поранення.

ДТП у Святошинському районі Києва 5 листопада: деталі

Як повідомляє Нацполіція Києва, маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30.

Зараз дивляться

– Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна, – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що у результаті ДТП постраждали щонайменше 9 людей віком від 19 до 60 років. Потерпілі отримали тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкових травм, травм грудної клітини та забоїв. Всім потерпілим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.

Правоохоронці перевірили 60-річного керманича транспортного засобу – він був тверезий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

До речі, у Львівській області відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовців. Внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинуло четверо військових.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.