В Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям. В результате атаки погиб человек, еще трое получили ранения.

Атака дрона на авто, перевозившее хлеб в Сумской области

Как сообщила Прокуратура Сумской области, 5 ноября 2025 года около 15:30 в Середино-Будской общине Шосткинского района российские оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, которое развозило хлеб местному населению.

В результате вражеской атаки погиб 34-летний водитель указанного автомобиля, еще трое гражданских лиц получили ранения.

В прокуратуре подчеркнули, что российская армия в Сумской области применила запрещенные международным правом методы ведения войны.

После атаки вражеского беспилотника начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранительными органами документируют последствия обстрела. Досудебное расследование проводят следователи Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

