В Сумской области дрон атаковал авто, развозившее хлеб: один погибший и трое раненых
В Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям. В результате атаки погиб человек, еще трое получили ранения.
Атака дрона на авто, перевозившее хлеб в Сумской области
Как сообщила Прокуратура Сумской области, 5 ноября 2025 года около 15:30 в Середино-Будской общине Шосткинского района российские оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, которое развозило хлеб местному населению.
В результате вражеской атаки погиб 34-летний водитель указанного автомобиля, еще трое гражданских лиц получили ранения.
В прокуратуре подчеркнули, что российская армия в Сумской области применила запрещенные международным правом методы ведения войны.
После атаки вражеского беспилотника начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранительными органами документируют последствия обстрела. Досудебное расследование проводят следователи Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.