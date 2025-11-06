У Павлограді у Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Вибухи у Павлограді 6 листопада 2025 року: що відомо

У Павлограді надвечір 6 листопада пролунали вибухи. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Про наслідки також поки що нічого не відомо, а саме, чи є постраждалі та руйнування.

Як повідомляють місцеві пабліки, після масованої атаки дронів Павлоград залишився без електрики.

Водночас у Telegram-пабліках раніше попереджали про 17 шахедів на Павлоград з Харківщини.

До того ж, по всій Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31к.

Нагадаємо, що сьогодні вдень Павлоград вже був під атакою РФ, про що повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Ворог вдарив безпілотниками по Павлограду. Понівечив інфраструктуру.

Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

