Вибухи у Павлограді Дніпропетровської області пролунали під час ворожої атаки безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи в Павлограді 6 листопада: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Павлограді, близько 11:50 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА на сході Дніпропетровщини.

Зараз дивляться

Пізніше очільник ОВА поінформував, що внаслідок вибухів у Павлограді сьогодні пошкоджено інфраструктуру.

Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.

Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Гайваненко зауважив, що остаточні наслідки вибухів у Павлограді 6 листопада з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.