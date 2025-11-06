Шесть человек пострадали во время вечерней атаки на Богодухов Харьковской области ударными беспилотниками.

Такие данные по состоянию на утро 6 ноября обнародовали Харьковская областная прокуратура и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Богодухов 5 ноября: что известно

По словам главы ОВА, атака на Богодухов была совершена около 20:00 5 ноября.

Враг направил на город два дрона-камикадзе.

Одно из попаданий пришлось на складские помещения сельскохозяйственного предприятия, где хранились зерновые культуры.

От удара вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в результате атаки на Богодухов взрывная волна повредила двухэтажный жилой дом, гараж и несколько автомобилей вблизи места удара.

Среди пострадавших – 53-летняя женщина, 10-летняя девочка и 43-летний мужчина, который получил взрывную травму и был госпитализирован.

Впоследствии за медицинской помощью обратился 18-летний юноша — врачи диагностировали у него острую реакцию на стресс.

Кроме того, пострадала 33-летняя беременная женщина.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления — по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

