Шестеро людей постраждали під час вечірньої атаки на Богодухів Харківської області ударними безпілотниками.

Такі дані станом на ранок 6 листопада оприлюднили Харківська обласна прокуратура та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Богодухів 5 листопада: що відомо

За словами очільника ОВА, атака на Богодухів сталася близько 20:00 5 листопада.

Зараз дивляться

Ворог скерував на місто два дрони-камікадзе.

Одне з влучань сталося по складських приміщеннях сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові культури.

Від удару спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, унаслідок атаки в Богодухові вибуховою хвилею пошкоджено двоповерховий житловий будинок, гараж та кілька автівок поблизу місця удару.

Серед постраждалих – 53-річна жінка, 10-річна дівчинка та 43-річний чоловік, який дістав вибухову травму й був госпіталізований.

Згодом по медичну допомогу звернувся 18-річний юнак — лікарі діагностували у нього гостру реакцію на стрес.

Крім того, постраждала 33-річна вагітна жінка.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.