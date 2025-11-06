В ночь на 6 ноября серию взрывов слышали в Каменском Днепропетровской области – на город летели вражеские дроны.

Тем временем в России зафиксировали масштабные пожары после атак беспилотников на НПЗ в Волгограде, Костромскую ГРЭС в Волгореченске и нефтебазу в Симферополе.

Евросоюз, в свою очередь, готовится ввести более жесткие правила для российских граждан, ограничив выдачу многократных шенгенских виз.

Сейчас смотрят

Подробнее об основных событиях ночи и утра 6 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Каменском Днепропетровской области

В ночь на 6 ноября во время массированной дронной атаки РФ прогремела серия взрывов в Каменском Днепропетровской области.

По сообщениям мониторинговых каналов, несколько групп вражеских беспилотников зафиксировали на севере и в центре Днепропетровщины.

Они двигались курсом на Днепр и Каменское. После этого раздались взрывы в Каменском.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, в городе произошло несколько пожаров.

Частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов четырехэтажки, повреждены автомобили.

Побита инфраструктура, транспортное предприятие.

Пострадали восемь человек.

Взрывы в Богодухове Харьковской области

Взрывы в Богодухове Харьковской области прогремели вечером 5 ноября.

В результате попадания дрона в складское здание, где хранились зерновые культуры, вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, повреждены двухэтажный жилой дом и гараж. На месте работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют последствия атаки.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на данный момент число пострадавших возросло до пяти человек.

Среди пострадавших – 33-летняя и 53-летняя женщины, 10-летняя девочка, 43-летний мужчина и 18-летний парень.

У большинства из них врачи диагностировали острую реакцию на стресс, а мужчину госпитализировали с взрывной травмой.

Изменения в движении пригородных поездов из-за обстрелов

Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночных обстрелов в Днепропетровской области временно не будут курсировать пригородные поезда:

№7303, №7305 Днепр – Каменское;

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.

Другие рейсы региона также ограничены: из направления Пятихаток – до станции Верховцево, из направления Днепра – до станции Сухачевка.

Изменения произошли и в Харьковской области: маршрут поездов из Берестина ограничен до станции Сахновщина.

Железнодорожники призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях, ведь ситуация может меняться.

Пожар на НПЗ в Волгограде

В ночь на 6 ноября прогремели взрывы в Волгоградской области РФ. По данным СМИ, причиной стала атака беспилотников.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, обломки беспилотников вызвали возгорание в промышленной зоне Красноармейского района.

Пожар ликвидировали десятки спасателей.

Атака на Костромскую ГРЭС

Ночью 6 ноября также сообщалось об атаке беспилотников на Костромскую ГРЭС в Волгореченске.

Это одна из крупнейших тепловых электростанций РФ, работающая на природном газе и мазуте.

Мощность объекта составляет более 3 600 МВт.

По данным российских СМИ, на территории станции возник пожар, который ликвидировали пожарные расчеты. Информации о жертвах нет.

Пожар на нефтебазе в Симферополе

В Симферополе, в районе поселка Битумное, около 02:30 ночи вспыхнул пожар.

По сообщениям очевидцев, горела нефтебаза, вероятно, предприятия Крымнефтесбыт.

Местные телеграм-каналы передают, что перед возгоранием в небе видели несколько беспилотников.

Пожар пытались потушить до утра, но масштабы повреждений еще не уточнены.

ЕС готовит новые ограничения для россиян

Европейский Союз планирует еще больше ужесточить визовые правила для граждан России.

Согласно новым нормам, россиянам преимущественно будут выдавать только одноразовые шенгенские визы, а многократные разрешения останутся исключением — для гуманитарных случаев или лиц с двойным гражданством ЕС.

Решение может быть принято уже на этой неделе. Ожидается, что оно станет частью нового пакета мер, направленных на уменьшение присутствия россиян в странах блока.

Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность ограничения передвижения российских дипломатов, требуя от них информировать государства о перемещении через Шенгенскую зону.

Это должно уменьшить риски шпионской деятельности Кремля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 352 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.