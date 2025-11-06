Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского, который не вышел на службу и не выходит на связь.

Юрия Рыбянского разыскивает полиция

Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Его разыскивает полиция Киева.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно приступили к поиску полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с отметкой без вести пропавший). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. В ходе проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Сейчас смотрят

К тому же, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществляться Государственным бюро расследований.

К слову, в торговом центре в Оболонском районе Киева прогремел взрыв, который произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.