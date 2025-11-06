Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

Юрія Рибянського розшукує поліція

Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Наразі його розшукує полиція Києва.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою безвісти зниклий). Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

До того ж, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

До речі, вчора у торгівельному центрі в Оболонському районі Києві пролунав вибух, який стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліція встановлює всі обставини події.

Джерело : Нацполіція

