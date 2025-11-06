Прицельно расстрелял пленного воина ВСУ: в Украине впервые к пожизненному приговорен россиянин
- К пожизненному заключению за расстрел бойца ВСУ на Запорожье 6 января 2024 года приговорили военного РФ.
- Им оказался бывший заключенный РФ Дмитрий Курашов. Мужчина пошел на войну в обмен на амнистию.
- В украинского военного, который сдался в в плен, Курашов произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова.
Впервые в Украине пожизненный приговор за расстрел пленного украинского военного получил солдат РФ.
В Украине впервые к пожизненному приговорили рашиста за расстрел пленного воина ВСУ
27-летний российский военный Дмитрий Курашов приговорен к пожизненному заключению за расстрел пленного воина ВСУ, сообщает СБУ.
Отмечается, что бывший заключенный РФ, который пошел на войну в обмен на амнистию, расстрелял украинского пленного во время боя у поселка Приютное на Запорожье 6 января 2024 года.
– По материалам дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное. Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда потратил на отражение вражеского наступления весь боекомплект, — говорится в сообщении.
Жертвой стал боец Виталий Годнюк, воин 226-го батальона 127-й бригады ТРО.
Установлено, что Курашов произвел по украинскому прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате полученных ранений военный ВСУ погиб на месте.
В этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных уцелевших.
Это первый случай, когда украинский суд вынес пожизненный приговор за казнь военнопленного.