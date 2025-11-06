Впервые в Украине пожизненный приговор за расстрел пленного украинского военного получил солдат РФ.

В Украине впервые к пожизненному приговорили рашиста за расстрел пленного воина ВСУ

27-летний российский военный Дмитрий Курашов приговорен к пожизненному заключению за расстрел пленного воина ВСУ, сообщает СБУ.

Отмечается, что бывший заключенный РФ, который пошел на войну в обмен на амнистию, расстрелял украинского пленного во время боя у поселка Приютное на Запорожье 6 января 2024 года.

Сейчас смотрят

– По материалам дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное. Во время штурма рашист расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда потратил на отражение вражеского наступления весь боекомплект, — говорится в сообщении.

Жертвой стал боец ​​Виталий Годнюк, воин 226-го батальона 127-й бригады ТРО.

Установлено, что Курашов произвел по украинскому прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате полученных ранений военный ВСУ погиб на месте.

В этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных уцелевших.

Это первый случай, когда украинский суд вынес пожизненный приговор за казнь военнопленного.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.