Прицільно розстріляв полоненого воїна ЗСУ: в Україні вперше до довічного засудили росіянина
Вперше в Україні довічний вирок за розстріл полоненого ЗСУ отримав військовий РФ.
27-річного російського військового Дмитра Курашова засудили до довічного ув’язнення за розстріл полоненого воїна ЗСУ, повідомляє СБУ.
Зазначається, що колишній ув’язнений РФ, який пішов на війну в обмін на амністію, розстріляв українського полоненого під час бою біля селища Приютне на Запоріжжі 6 січня 2024 року.
– За матеріалами справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне. Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який у ході боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект, – йдеться у повідомленні.
Жертвою став боєць Віталій Годнюк, воїн 226-го батальйону 127-ї бригади ТРО.
Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова. Унаслідок отриманих поранень військовий ЗСУ загинув на місці.
У цей же день воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.
Це перший випадок, коли український суд виніс довічний вирок за страту військовополоненого.